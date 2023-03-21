今天上午9時45分許，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.3的地震後，14分鐘內接連發生3起地震，震醒了不少剛上工的上班族，直呼「睡意直接被震醒」，也有民眾說，一連4起地震，「魔性晃動」不斷，彷彿置身海中，「不知道是被震到頭暈了，還是自己已經暈了」。消防局則說，目前縣內未傳出災情發生。

據中央氣象局資料顯示，花蓮縣萬榮鄉今天上午9時45分發生芮氏規模5.3地震後，46分亦發生規模4.4地震，54分出現規模3.9地震，59分則是規模3.7地震，地震深度為3.4至8.3公里不等，其中，光復、紅葉、磯崎等地區最大震度4級，西林、水璉、玉里、銅門、鹽寮、花蓮市、富里及西寶等地區3級。

花蓮縣消防局於地震發生後，立即出動查看轄內是否有災情發生，所幸目前未有災情發生。

不過地震發生時，適逢上班時間，在花蓮市區上班的游姓民眾說，地震發生時為左右強烈晃動，原以為是附近工程的卡車載著材料經過，怎料愈晃愈大，且手機還收到國家級警報，一直發出嗡嗡的聲響，這時他才驚覺是地震，也讓原本在電腦前昏昏欲睡的他，直接被震醒。

住4樓的林姓婦人則說，住在4樓晃感超大，家中3隻貓咪聽聞地鳴聲響，嚇得趕緊躲進床底下，起初地震搖晃不大，哪知道愈搖愈晃，還好很快就結束，家中也沒有什麼物品掉落，不過「魔性晃動」不斷讓自己彷彿置身海中，震完頭還在暈，「已不知是地震還是頭暈」，不過能量有正常釋放就好。