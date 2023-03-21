國民黨立委吳怡玎今針對租屋黑市問題質詢行政院長陳建仁及內政部長林右昌，吳指出租屋糾紛最大多數的原因就是租金返還問題，應該要有第三方押金管理機制，對此，林右昌表示，立委的建議對制度是有幫助的，會來做處理跟研議。

吳怡玎表示，台灣房價過高，政府看起來對房價也不知道能做什麼，救急的話，應該先把租屋市場管好，而租屋最大的問題就是租屋黑市，7成房東都不想公開租屋事實，導致租屋黑市的出現，政府應該採取放寬公益出租人的認定標準，並提高免稅額、租屋所得分離課稅方式來打開黑箱，讓房東願意公開其租屋事實。

此外，吳怡玎也指出，租屋糾紛最主要原因，就是押金返還問題，押金都是房東在保管，房客最怕房東最後不退還，英國有公正第三方的押金管理制度，建議政府朝此方向規劃，有糾紛就由公正第三方決定如何退還以及是否退還。

林右昌表示，立委所提意見對制度是有幫助的，內政部會來做處理跟研議；對制度面的改革目前都在研議中，未來幾個月會陸續推出。

吳怡玎也質疑，300億租金補貼，居然說可以不檢附房東身分證字號就能申請，這不會有詐騙或是假租約嗎？林右昌說，不需要房東身分證只是300億租金補貼，讓房客可以便利的措施跟方法，希望能解決租屋者申請時的困難。