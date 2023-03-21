Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，節目中揭露韓國4名邪教教主的邪惡事蹟，其中又以「攝理教」（JMS）的教主鄭明析最引人注目，他因長年以宗教之名性侵亞洲各地的多名女信徒，私生活相當淫亂，讓許多人看了瞠目結舌，也引起網友瘋狂討論。而身兼諧星與美妝網紅的韓國男星金基秀（김기수），近日竟在自己的YouTube頻道直播中模仿教主鄭明析，讓網友看了相當傻眼引發爭議。

金基秀因經常在YouTube上分享美妝保養並經常登上節目而打開知名度，他也時常透過社群媒體開直播與粉絲們互動。而在17日的YT直播上，他一如往常地與粉絲們聊天，並點了披薩、炸雞等高熱量食物開啟吃播，但沒想到他吃完炸雞後竟將骨頭塞進上唇，並突然模仿起攝理教教主鄭明析的口氣及動作，說道「上帝是什麼，上帝就是我，我是彌賽亞」說著說著自己還笑出來，但看直播的網友卻感到相當不舒服，當他看到其中一名留言表示「為什麼要模仿他」時，金基秀還回應「你是問我為何模仿鄭明析嗎？因為他是個王八蛋、壞傢伙，怎麼了嗎？」並不認為自己行為不妥。

但當這段影片公開在網路上後，其他網友看到也紛紛跳出來留言「這麼做很不恰當」、「這對受害者來說是二次傷害吧」、「看了很不舒服」、「拿這種事情開玩笑很過分」、「這太過火了吧」、「這讓受害者看到如何是好」、「拿犯罪行為來搞笑？」、「這樣做很好笑嗎？」，意外引發爭議，但金基秀截至目前為止還尚未做出任何回應。