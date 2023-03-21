教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，與中央機關合作，提供18至35歲以下大專青年公部門見習機會，成功錄取後可獲得津貼及經學校認可部分可抵免實習時數，今年第2梯次（7-8）月份的見習職缺將於4月7日起開放報名。

參與「大專生公部門見習計畫」的政府機構，包括總統府、內政部、文化部、交通部、法務部、教育部、衛生福利部及經濟部等，有興趣的大專生可以報名參加。

目前就讀東吳大學政治學系二年級的郝則理，因為對社會參與、遊客導覽及籌畫活動等有興趣，因此選擇利用課餘時間參與於111年第2梯次（7-8月）「國立臺灣圖書館陽明山中山樓」進行見習，期望透過見習能更了解公部門是如何制定及辦理活動。

郝則理表示，見習期間主要工作內容是協助每日場館維護、帶領導覽解說以及擔任夏令營輔導員，其中場館維護是一門大學問，因為每個廳室規定都不同，如果沒有操作好，除了會影響遊客體驗外，更有可能影響到遊客安全，尤其因為中山樓內部各個擺設，甚至到一扇門都是古蹟，因此在見習期間郝則理每天都要非常小心，但也因此提升了郝則理對於業務的細心及耐心程度。

見習期間郝則理參與遊客導覽服務及擔任夏令營輔導員，郝則理表示，因為平時怯於與陌生人互動，因此在導覽服務與遊客介紹中山樓時，起初都講得不太清楚或不夠生動，但在遊客的鼓勵及回饋，讓郝則理從導覽服務的過程中提升了口語表達能力。

想深入了解中央機關運作的大專同學，112年第2梯次（7-8月）見習即將於開放報名，詳細計畫內容可至「RICH職場體驗網」或教育部青年發展署網站查詢，洽詢電話：（02）77365131徐先生。