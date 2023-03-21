2023年1、2月期統一發票，即將在周六(25日)開獎，2022年11、12期統一發票未領曝光！根據財政部資料顯示，11、12月期統一發票1000萬特別獎中獎號碼「28089459」，共有15張中獎發票，目前有4張未領，皆是百元以上的消費發票。

台北市有1張，為在士林區大葉高島屋的KEY COFFEE開出，消費130元買飲料；桃園市1張，於龜山區四季田鮮果批發量販廣場開出，民眾僅花100元就中大獎。

雲林縣1張，為斗六市繳交電費274元以及台南市有1張，於東區光南所開出，消費金額229元。

200萬元特獎，中獎號碼「30660303」，有14張發票中獎，目前也有5張發票未領，其中桃園市就有2張，一張在平鎮區的停車場停車，僅花20元；另一張則是在八德區中油加油，加油費500元。

新北市也有2張，分別在板橋區美廉社買飲料、食物等，消費101元及中和區萊爾富花費95元。台中市有1張，在清水區華得來手搖飲店買飲料，花費50元。

財政部表示，11、12月期統一發票兌領日期僅到5月5日，尚未兌領的民眾趕快兌領，不要錯失了。