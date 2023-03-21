台積電擴大全球布局，傳出與德國薩克森邦（Saxony）關於新晶片工廠的磋商已進入後期階段，不過卻引發台灣與歐盟外交爭議，此事引發外媒關注撰文分析。有學者示警，「晶片外交」恐得不償失，如果台積電遠赴德國卻沒有任何經貿保障的話，這是完全不合理的事。

根據英國廣播公司（BBC）中文網報導，台積電計畫赴德國設廠，有台灣媒體批評歐盟礙於中國的壓力，對台灣只要晶片、不談外交，像是拒談「台歐盟雙邊投資協定」。歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤受訪時提到，歐盟27個成員國有不同利益和政治考量，像愛爾蘭、德國都與中國在經濟方面有緊密的往來，親台灣的則主要是中東歐國家，他強調，在此複雜情況下，歐盟很難在台灣議題上達成共識。

台灣大學政治學系教授左正東說，歐盟與中國關係越來越密切，去年12月歐洲理事會主席Charles Michel在北京與中國國家主席習近平會面，今年2月中國中央外委會主任王毅更出訪歐洲，對歐盟重要國家法國、意大利、德國等釋出善意。

至於台灣的「晶片外交」能換到什麼？加拿大約克大學副教授沈榮欽則分析，台積電去德國建廠主要是為了汽車產業的利益，但歐盟跟德國態度相對冷淡，而且台積電投資金額大卻沒有任何經貿保障的話，他認為完全不合理。

台大教授左正東建議，台灣政府需清楚交代「晶片外交」的戰略目標，像是台積電去美國設廠，沒有看到政府設定清楚的外交目標，未來去德國也一樣，台灣到底想透過晶片得到什麼？他直指「晶片外交」對台灣有利或不利，政府應該要向外界說明。