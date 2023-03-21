台灣民意基金會今公佈最新民調，四成三支持民眾黨主席柯文哲參選 2024 總統，四成一不支持。支持者比不支持者多1.7個百分點，其中，中性選中三成八支持；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，柯文哲若棄選，才是影響2024總統與立委大選結果的最大變數。

民調顯示，支持柯文哲參選 2024 總統有15.2％非常支持，27.9％還算支持，17.5％不太支持，23.9％一點也不支持，12.6％沒意見，2.9％不知道、拒答。游盈隆認為，全國選民對柯文哲參選總統抱持 一種模稜兩可的態度，而高達四成三選民樂見他參選，這樣的人氣不容小覷。

他說，和四年前相比，支持柯參選總統的人略增2.5個百分點，不支持大幅下滑11.4個百分點。

他表示，進一步分析，民眾黨支持者八成六支持柯參選總統，意志相當集中，且20-54 歲選民中超過50％支持、大學及以上教育程度者中五成九支持、中性選民中三成八支持，三成二不支持，三成不知道。由此可見，當東風來 的時候，柯文哲未嘗不能奮力一搏。

本次調查訪問期間是3月13日至14日，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負2.99個百分點。