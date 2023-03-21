2018年美中貿易戰開打後，東西兩大強國關係陷入僵局，然而就在此時，大陸在拉丁美洲與中東動作頻頻，專家分析此舉背後意義，北京似乎已經意識到無法獲得西方的支持，因此轉往「美國後院」尋求機會。

日經亞洲評論報導，耶魯大學法學院蔡中曾（Paul Tsai）中國中心學者Moritz Rudolf就目前的美中關係發表看法，他提到，「美中關係一直在惡化，不幸的是，目前沒有任何方法可以打破這種局面，美國和大陸似乎正在走向懸崖，是一個相當危險的情況。」

以美國為首的西方國家，為了抑制大陸高科技產業與軍事實力快速發展，紛紛採取圍堵政策，包括限制先進晶片技術與產品出口至大陸等相關措施，在此狀況下，大陸則透過斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯重新建交，展現國際影響力。

對此，Moritz Rudolf表示，「北京似乎已經意識到無法贏得西方國家的支持，開始在全球南方尋找機會，包括在美國政治或地理上的後院，包括拉丁美洲與中東。」

另一方面，美國也持續關注大陸在中東地區的動作，但目前並沒有反制手段，美國參議員Chris Murphy則認為，並不是所有的操作都會損害美國利益，「大陸最重要的目標可能是為了確保石油安全，從長遠來看，這對大陸而言，比針對美國還要重要。」