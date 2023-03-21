今年閏二月為國曆3月22日到4月19日，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上指出，閏月除了是一個重要的孝親月份，其實也是非常適合許願的，並且分享12星座在閏二月許願參考清單，就能容易實現自己的願望。

艾菲爾接著分享許願方法，首先拿張白紙，可參考下方許願清單寫下10字以內的願望，接著誠心念出，結束後將紙張對折壓在枕頭下，並不斷提醒自己往實現願望的道路前進。如此一來，下一次許願時也更方便檢視方向，並得知是否需做修正。

【12星座閏二月許願參考清單】

▍牡羊座

許下充滿活力和熱情的願望，讓自己充滿動力和積極性，迎接新的挑戰。

▍金牛座

許下業績水漲船高願望，讓自己在事業和財務方面越來越順利。

▍雙子座

許下增加知識和學習能力的願望，讓自己在未來的發展中更具競爭力。

▍巨蟹座

許下家庭和諧，幸福美滿的願望，讓自己能夠享受到溫馨的家庭生活。

▍獅子座

許下事業成功和想達成的成就的願望，讓自己的名聲和影響力不斷提高。

▍處女座

許下健康和長壽的願望，讓自己的身體和心靈保持健康和平衡。

▍天秤座

許下美好的愛情和婚姻的願望，讓自己的生活更加圓滿和美好。

▍天蠍座

許下心靈的成長的願望，讓自己的內在世界更加豐富和充實。

▍射手座

許下旅行的願望，讓自己的生命充滿冒險和新鮮感。

▍摩羯座

許下事業和財富能夠步步高升的願望，讓自己的人生更具實現價值。

▍水瓶座

許下創造和發明的願望，讓自己的創造能力得到發揮和提升。

▍雙魚座

許下情感和精神滿足的願望，讓自己與身邊的人能更加有幸福感。