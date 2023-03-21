觀察者網21日報導，中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間20日消息，副代表耿爽在安理會朝鮮半島核問題公開會兩輪發言，指美國在朝鮮半島及周邊舉行空前規模的聯合軍演，導致矛盾激化。

耿爽表示，朝鮮半島緊張局勢加劇，對立對抗上升，中方注意到北韓日前的發射活動，也注意到有關國家近期在本地區持續軍事活動。當務之急，是各方均保持冷靜克制，避免交替示強，防止局勢進一步升級甚至失控。

半島形勢發展至此，事出有因。朝方曾於2018年作出以棄核換安全的積極舉措，但美方未按「行動對行動」原則善意回應，導致錯失推進半島無核化進程的重要機遇。今年以來，美等繼續在半島及周邊舉行空前規模的聯合軍演，計畫加大部署戰略武器，這種威懾施壓作法嚴重加劇了朝方的不安全感，導致矛盾激化。北韓外務省最新聲明也強調，朝有關行動系「針對美敵對活動所採取的反制措施」。

耿爽稱，國際社會應正視半島問題的癥結，從歷史中汲取經驗教訓，堅持推動問題的政治解決。中方強調三點：

一、各方都應保持克制，相互展現善意，在平和、冷靜、穩定的狀態下探求破局之策，爭取形成良性互動，逐步建立互信。美國代表說，美方一直尋求與北韓方面對話，致力於外交努力。但美方一邊這麼說，一邊卻又在半島製造緊張，這種作法既危險又虛偽。美方應展現誠意，採取主動，提出現實可行的方案，正面回應朝方合理關切，為形勢轉圜創造有利條件。

二、中方支持安理會為推動政治解決發揮建設性作用。安理會開展的討論、採取的行動應當有助於緩和局勢、恢復對話、促進團結，不能為了體現存在而開會發聲。中方之所以對推動安理會通過決議或發表主席聲明的作法持保留態度，正是因為認為這種作法不具建設性，很可能為本已緊張的半島局勢注入新的刺激因素。美方如果真心希望能打破僵局，就應該認真對待中俄在安理會共提的涉朝決議，在緩解人道局勢和推動政治解決等方面釋放一些積極訊號，鼓勵朝方恢復對話，為局勢緩和創造條件。

三、剛才美國代表說我們必須維護安理會的權威和信譽，但是美國一面打著防擴散的旗號要求北韓棄核，一面卻向無核武器國家轉讓數以噸計的武器級濃縮鈾，這是典型的雙重標準。這種雙重標準才是對安理會信譽的嚴重損害。美國等三國開展的核潛艇合作破壞國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，危及地區和平安全，也不利於國際社會說服朝方放棄核武計畫、推進朝鮮半島無核化進程。

中方呼籲個別國家傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄冷戰思維、集團政治，停止政治操弄，切實履行自身核不擴散義務，撤銷開展核潛艇合作的決定，以實際行動為政治解決半島問題樹立正確導向。

中方呼籲，有關各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，承擔各自應盡責任，通過有意義的對話均衡解決各自合理關切，實現共同安全。中方將繼續按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，為推動半島問題政治解決作出努力與貢獻。