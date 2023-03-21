永道-KY2022年全年營收新臺幣21.03億元、年成長3.6%，營業毛利6.75億元，毛利率32.1%，稅後盈餘3.39億元、年成長25.2%，每股盈餘5.18元。2023年前2月營收3.76億元，比去年同期成長16.9%。

永道-KY是永豐餘投控旗下子公司，為全球最大RFID電子標籤ODM供應商，掌握超高頻RFID電子標籤生產技術，以設計能力與生產品質建立同業難以跨入的門檻，全球超過800家客戶，年產能最高可達50億枚，並持續為客戶開發更多樣化材質的RFID電子標籤，提高產品附加價值。

受惠於技術提升以及全球RFID行業標準化不斷進步，在零售、交通、倉儲..等各產業的廣泛應用，超高頻UHF(RAIN)RFID標籤將是主要的成長動能來源。調研機構IDTechEx指出，全球RFID標籤市場2027年需求量可望達到817億枚，2022~2027年複合增長率高達23.8%。

永道-KY生產的RFID標籤曾供應包括或目前持續被使用於2010上海世博會門票、高速公路e-Tag、香港機場行李標籤驗證、大陸的新零售、精品品牌存貨及防偽管理、半導體廠原物料存放生產管理等不同的產業和應用場域，總計約有6成應用在服飾業，零售業約佔2成，其餘包括金融行業資料文件管理、檔案圖書管理、工業資財管理等，可依照客戶需求與流程場景客製化設計。

展望未來，後新冠疫情時代，工業製造、醫療、零售通路、非接觸式支付等產業可望加速引進RFID電子標籤，預期出貨量將大幅增長，將為永道-KY帶來爆發式的營收動能。