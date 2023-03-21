知名製作人詹仁雄昨(20日)在臉書發長文，不僅從最近BLACKPINK撲台開唱剖析台灣演唱會的公關票現況，也說到韓國女團的發達，對比到台灣女團似乎從S.H.E就未再掀起高潮，而他文中「只剩Hebe還沒小孩」，引來網友回嗆：「就問沒小孩是怎麼了嗎？」詹仁雄急忙解釋：「表示她還能繼續全心在歌迷身上，有道理嗎？小孩很花時間的」。

近日不少藝人都前往高雄朝聖BLACKPINK演唱會，掀起外界對於發公關票的討論，他坦言圈內人都知道，開賣前透過關係買票不難，不僅能先得手門票，而且位置還很不錯，上回他被身邊友人以一樣的程度「追殺」請託幫買票是江蕙封麥演唱會，他笑說：「那時我明瞭兩件事，一是演唱會搶手時真好賺，二是台灣孝順的子女真多」。

BLACKPINK上周來台開唱掀起話題。（圖／達志影像）

文中，詹仁雄從韓國演藝圈女團的發達對比台灣現況，他認為會說華語的市場應該比會說韓文的多數十倍，「重點是SHE，只剩喜碧（Hebe）還沒小孩，整整20年沒有女偶像團體的故鄉怎麼看都不合理，那麼，我們何時才要開始這門賺錢又給年輕人希望的事呢？」引來網友回應：「如果台灣現在能夠創造『女團』，環環相扣，拭目以待」、「砸下去的資源和錢差太多太多了」。

但也有人說：「距離非常遠，你研究的還不夠...多研究再發文吧，文很長，就只能說你也只是看到表面 跟你自己所認知的範圍，這也是長年來華語圈很大的問題，基本功不夠，每個都想賺快錢，跟現在說的流量」，詹仁雄回：「不開始就不會有前進的一天，謝謝你的建議，我從星光大道至今被酸了二十幾年，算是被酸界的大佬，這是我第三次偶團的出發，請不吝賜教」。

詹仁雄回答網友。（圖／翻攝自詹仁雄臉書）

另有人說：「台灣女團做不起來的原因，除了經紀公司只想靠他們撈錢，卻沒有想砸大錢認真栽培之外，最重要的音樂本身，出的歌曲品質太差，很難聽又找不到自己的定位，越做越low」，詹仁雄表示：「沒有開始就沒有進步。忠言逆耳，謝謝你」，也有人不滿他文中說到只剩田馥甄還沒小孩，不解是什麼意思，詹仁雄強調意思是指只剩她能全心放在歌迷身上，吸引其他網友說：「還好台灣還有過輝煌的S.H.E！」