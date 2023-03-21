北市警信義分局五分埔派出所員警張雅玲、楊禮匡，日前巡邏時接獲國泰世華銀行通報，指有一名婦人堅持要匯款、疑似遭詐騙，請警方到場協助。

警方到場了解，該名劉姓婦人日前在網路上加入一個股票投資群組，群組內「老師」稱可代為操作股票，且保證穩賺不賠，能在短時間內得到高額獲利，劉婦因此聽信「老師」的指示，前往銀行匯款38萬元至「老師」所指定的帳戶內進行投資。

「老師」還要求劉婦在行員進行關懷提問時，要謊稱是為了裝潢匯款，但行員察覺有異立即通知警方到場協助，張員及楊員立即告訴劉婦這是典型的投資詐騙手法，同時舉出相關詐騙案列向劉婦解釋，在警方及行員的耐心勸說下，劉婦終於相信自己差一點掉入詐騙集團的陷阱，並對於行員的機警及警方細心詳盡的宣導表達萬分的感謝。

信義分局表示，各類型投資詐騙群組層出不窮，常見標榜群組內有達人或老師可指導並代為操作股票，並宣稱穩賺不賠可高額獲利，然投資一定有風險，天底下絕不存在穩賺不賠的投資，民眾如遇有相關情境，立即撥打110或165反詐騙專線求證。