金曲創作才子韋禮安2018年和前東家「福茂唱片」約滿不續約，遭對方質疑擅自終止合約而求償1038萬6433元，一審判福茂敗訴，福茂不服上訴，高等法院二審21日改判韋禮安敗訴，須賠償488萬餘元，可上訴。

韋禮安2018年離開合作10年的福茂唱片，自行成立新工作室，引發前東家不滿，主張雙方簽約時約定創作滿90首歌或8張專輯，認定韋禮安僅與福茂合作僅發行50首歌曲，未達到此目標便解約，提民事訴訟要求確認雙方合約未終止，並求償1038萬6433元；當時韋禮安委任律師表示，歌曲發行與否取決於福茂，並非歌手單純創作即可列入計算，等同福茂可利用合約條文「無限期延長」期限，有失公平，而韋禮安已發行95首歌曲，包括LIVE CD、電影主題曲、創作DEMO、活動主題曲等，福茂卻未列入合約計算。

一審台北地院法官認定韋禮安已完成合約，不必賠償，福茂不服上訴，台灣高等法院21日判決逆轉，指出雙方的合約類推適用委任契約，韋禮安可終止但未達終止契約的條件，認定他僅創作88首歌曲，未達福茂主張的90首歌，計算金額後，改判韋禮安敗訴，須賠償488萬餘元，可上訴。