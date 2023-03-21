陸軍航空第601旅一名從軍19年的少校直昇機飛行官遭妻子檢舉多次在營外買春，軍方查證後記2大過勒令退伍，該軍官向陸軍司令部申請審議遭駁回，再提行政訴訟，他認為軍方懲處有失比例及公平，且違反正當法律程序及依法行政原則，法官審酌證人說詞認定性交易事實明確，駁回訴訟。

擔任直昇機飛行官的男子遭妻子檢舉108年至109年間多次在營外發生婚外情，軍方查證屬實後召開懲處人事評議會，依「言行不檢」、「違失及其他經媒體報導、經民眾檢舉等有損軍譽行為」記2大過，後來經男子申請審議，遭陸軍司令部任聽事實明確，駁回審議，男子因而提起行政訴訟。

陸軍司令部110年核定男子不適服現役退伍生效，男子提行政救濟正審理中；男子認為此事純屬家事糾紛及軍隊內部事務，無對外損及軍譽，且他服役期間考績正常，無重大違失，離服役期滿20年尚餘2年多卻遭勒令退伍，此外該案的性交易介紹人遭記申誡2次，他卻遭記大過2支，認為有失比例及公平。

此外，男子指控陸軍為達成國防部「重懲列汰」指示，將品德違失人員不分輕重均列為「清流」對象，不當限縮評議會裁量權，認為原處分違反正當法律程序及依法行政原則；軍方回應男子稱到飯店只是「按摩」，但男子與介紹人對話中曾說「一直抖，插得不要不要的，下面很漂亮」、「屁股不錯」，可推斷是進行性交易；法官認為性交易事實明確，原處分並無違誤，駁回男子訴訟。