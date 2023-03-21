民進黨立委蔡適應宣布不會參選2024立委連任，蔡適應今在立法院受訪表示，去年選舉過程中，被對手檢舉台北大學博士論文，經過申訴後，審查委員做出決議，論文重新補正，特別向所有好朋友致歉。內政部長林右昌則勸他應該重新利用選戰過程，讓人民更了解蔡適應，希望他能參選連任，對此，蔡適應表示，感謝一路上曾經愛護過他的人，他已做出了決定。

蔡適應表示，博士論文花了10年心血，也曾經完成很多學術著作，會按照法定時間內補正，而經過考慮和幾位朋友前輩談過後，決定2024年立法委員不再參選，未來把時間重點放在努力協助行政立法部門，在國防外交上能夠盡速通過。

立委蔡適應21日在立法院發表聲明不選2024立委。（姚志平攝）

他說，對於明年2024總統大選，也會扮演輔選者、抬轎者的角色，捍衛台灣價值，會繼續支持賴主席參選，地方也會協助未來黨內提名的候選人，世代交替一定會有優秀人才，他會努力協助新的候選人，為基隆市民服務。

被問到林右昌希望他能繼續參選，蔡適應表示，再次感謝所有朋友的關心給他不同意見，經過很神聖思考，既然做出決定，感謝這路上所有曾經愛護過他的人，讓他有機會從一個職業軍人到國會議員助理到立委。

他也稱讚林右昌，在基隆打下基礎，有不可抹滅的貢獻，林右昌也是他的好朋友，非常感謝過去政治上的協助，也會繼續為基隆努力。

媒體追問主席賴清德是否知道，蔡適應說，他有跟所有人談過，都會理解他的想法，不同角色可以扮演更多工作，努力做好輔選工作，扮演好國防外交委員會召委的角色，這是他從政的初衷。

至於不參選連任是否跟九合一敗選有關，蔡適應回應，事實勝於雄辯，很多事件發生當下有很多錯誤消息跟資訊無法澄清，但隨著時間歷練會還許多人清白，很多真相會變成答案，會繼續往這條路下去。