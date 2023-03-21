一名55歲婦人患有糖尿病、慢性腎衰竭，幾個月來常吃市場賣的鮭魚卵，導致腎功能大降，膽固醇也飆升。家人懷疑她吃到假的鮭魚卵，不過醫師提醒，即使是真的鮭魚卵，也是高膽固醇、高鈉的食物，都不宜吃太多。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中指出，這名女子本身就有慢性腎衰竭，每3個月會追蹤腎功能，原先腎功能約有60分，某次回診突然降到40分，低密度膽固醇也從90飆到250（正常為100～129）。

洪永祥表示，會出現這種狀況，一定不只是吃1、2餐造成，而是長期飲食導致。患者透露，很喜歡吃鮭魚卵，但日本料理店的太貴，前陣子在菜市場看到非常便宜的鮭魚卵，就常常買來吃。女子的家人認為，菜市場賣那麼便宜，應該是假的鮭魚卵；她不以為意，連續吃了3個月，導致腎功能狂降。

洪永祥指出，即使是真的鮭魚卵，也是高膽固醇、高鈉食物，不宜多吃。假的鮭魚卵大部分是由沙拉油、鈉、鹽、磷酸鹽及色素調製而成，對腎臟不好。患者不吃鮭魚卵後，腎功能指數就慢慢恢復了。