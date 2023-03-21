對許多人來說買房是件大事，事前功課必須做足，才能避免成為冤大頭，對此，買房前可能會與家人朋友或另一半討論，或是上網爬文、發問過來人的的經驗，進一步了解有哪些須知以及應注意事項等，其中，若情侶之間尚未走到婚姻階段，但其中一方決定花自己錢買房，該不該跟另一半討論？在PTT Boy-Girl版，有一名網友以「買房子一定要跟另一半討論嗎？」為題發文，引起熱議。

「買房未告知女友」掀論戰 男方：沒花女方半毛錢 為何看房要找她？

原PO提到他有對情侶朋友，感情不錯，小倆口還未到論及婚嫁的階段，不過男方最近萌生買房念頭，因此自己會找房、看房，而女方得知後相當不悅，雖然沒有大發脾氣，但感覺很失落，認為男生沒有找她一起討論，等於沒有把她放在未來的計畫裡，女方表示至少也該講一下想買房這件事。

對此，男方表示他並不介意婚後女生不買房住他家，也不介意女生自己買房沒找他討論，尤其這棟房子是他自己花自己錢買的，他想把房子打造成自己理想中的樣子，沒有花女生半毛錢。原PO聽完男女雙方的想法之後，認為各自都蠻有道理，因此想發文問問鄉民們，若是花自己的錢買房子，真的需要跟另一半討論嗎？

買房該不該跟另一半討論？掀兩派激辯

此篇文章一出，鄉民們立即掀起兩派論戰，其中一派認為既然是情侶關係，花自己的錢買房，本就不必討論：「不是以結婚前提為交往，也還沒談婚論嫁，不特別提倒是蠻正常的」、「花自己錢就不用討論啊」、「不用啊！沒出錢，管他老婆還是女友都不用說」、「還沒要結婚討論個屁，最多就是告知而已」、「若你是買來投資是可以不用問」、「花自己的錢，幹嘛說」、「又不是夫妻是在在乎什麼」。

但另一派則認為男方的朋友都知道要買房一事，但女友居然不知道，確實很不尊重另一半：「這種大事不聊一下，平常都聊什麼？」、「買房子算是人生大事之一，覺得應該要跟另一半討論」、「人生大事沒講很見外」、「很明顯是在隱瞞，男的問題很大，出錢是老大這套不能掩蓋他防著女方的事實」、「這種大事就能朋友都會聊幾句，更何況是女朋友」、「錢是他的沒錯，但這是尊重的層面，不被重視的感覺」、「感覺比朋友還不如，真的有在交往？」、「都和你這個朋友討論了，不和自己女朋友討論，你就知道事實了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】