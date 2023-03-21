奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享，一名長期飲酒的肝硬化末期男子，日前酒後從機車後座摔落造成腦出血、多處骨折送醫，意識未清醒下，病患妻子卻跑來問「可否換肝」，說他姊姊交代一定要問，陳志金心想難得有姊姊這麼有心捐肝，結果妻子回答不是，「她是要我兒子捐肝給他爸爸」，讓陳志金傻眼。

陳志金日前在臉書表示，這名酒精性肝硬化的病人，因為酒後從機車後座摔下，造成腦出血、多處骨折送醫，經手術後已比較穩定，但仍未完全清醒。沒想到患者妻子卻跑來問他「醫生，我先生的肝硬化是最後期，那他可不可以換肝？」

陳志金聽了深吸一口氣，解釋「我們治療的重點是眼前的問題，肝硬化是原本長期的問題。人如果沒有清醒，他也不可能去換肝。」病患妻子則說「我知道，可是他姊姊就叫我一定要問。」陳志金心想「姊姊是想要捐肝給弟弟嗎？」難得他姊姊那麼有心。但婦人卻無奈回答「不是，姊姊是說，我兒子的血型和他爸爸一樣，是不是可以捐肝給他爸爸？」

陳志金聽完這句話後，實在按捺不住心中的怒火，表示「你請她過來，我來跟她商量，她可以有更多的方式來照顧她弟弟，看是要幫忙負擔醫療費用、照顧費用，還是要長期幫忙照顧？」但他沒說出口的是「叫她不要只會出一張嘴！」過度干涉別人的生活。

陳志金感嘆，即使是親兄弟姊妹，也不該情感勒索自己的姪子，最後更補充換肝不是想換就換，「酒精性肝硬化的病人，基本上要先戒酒半年以上，才有資格談換肝。」

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