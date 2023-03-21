彩繪活動分為「著色組」、「寫生組」，專家評選前3名、與FB最高人氣前3名都有豐盛獎品。（樹德企業提供／楊靜茹南投傳真）

南投半山夢工廠因10樓高生命樹成為新地標，業者提前歡慶兒童節，即日起到4月9日舉行彩繪、跟著山神米娜尤集章等活動，彩繪作品經專家評選前3名、與FB最高人氣前3名，皆能獲得價值3000元樹德旗艦店商品兌換券、兒童蜜蠟磚、 TOY COLOR布料彩繪筆等獎品；打卡還能兌換灣島文化館優惠券和飲品。

台灣收納王「樹德企業」籌備10年、斥資30億元，在南投縣南崗工業區打造「半山夢工廠」，廠內10層樓高、世界最大的生命樹環樹步道，透過大面積觀景窗將南投與台中的美景盡收眼底，並結合攀樹、垂降、攀岩等冒險設施，躍升為南投最新地標，因此舉辦兒童寫生畫畫活動。

樹德企業董事長吳宜叡表示，邀兒童進夢工廠寫生畫畫的彩繪活動，並不是比賽，分為3歲到6歲「著色組」、7歲到12歲「寫生組」，由專家評選每組前3名與FB最多人按讚前3名「人氣獎」都能獲得豐盛獎品；此外購買「半山野餐繪」套組還比平常省下1000元，物超所值。

吳宜叡邀家學者、費時6年整理資料並拍攝18分鐘紀錄片，在夢工廠內打造的「灣島文化館」，有海洋探險沉浸式互動區、24公尺超大沙灘電影院等，獲教育單位戶外教學認證，這次兒童節慶祝活動期間，民眾追蹤半山夢工廠官方IG帳號，在個人限時動態分享指定打卡點照片或影片，就有機會獲得灣島文化館買1送1優惠券乙張，及灣島小舖飲品乙瓶。