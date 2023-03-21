台灣民意基金會今公佈最新民調，蔡英文總統聲望，四成二贊同蔡總統處理國家大事的方式，四成五不贊同；不贊同者比贊同者多2.7個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡總統執政困境還在持續中。

對於是否贊同蔡總統處理國家大事的方式？結果發現12.5％非常贊同，29.4％還算贊同，25.3％不太贊同，19.3％一點也不贊同，13.5％沒意見、不知道或拒答。

與上個月相比，蔡英文總統聲望在「總統職務表現贊同率」略增2.2 個百分點，而「總統職務表現不贊同率」略增0.3個百分點。一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多4.5個百分點，如今縮小到2.7個百分點。他說，脫離第三次執政困境似乎已近在咫尺。

不過游盈隆表示，從長期趨勢看，蔡總統的聲望目前仍處於2019年5月以來最低迷的時候，連續四個月「總統職務表現贊同率」都在四成左右，「總統職務表現不贊同率」都在 44.3％以上。蔡英文總統持 續未獲多數民眾肯定的現象，在總統大選年對執政黨當然是一個不利因素。

至於行政院長陳建仁內閣施政表現，9.8％非常滿意，39.8％還算滿意，17.6％不太滿意， 8.4％非常不滿意，16.5％沒意見，7.9％不知道、拒答。近五成滿意、二成六不滿意。滿意者比不滿意者多 23.6 個百分點。游盈隆說，缺蛋問題搞、 國防部頻頻出包，有這樣的民意反應是值得慶幸的，或許和新內閣蜜月期有關。

他說，和四年前蘇真昌內閣第一個月的民意反應做比較，應該是有趣且有意義的。 2019年2月調查，四成六滿意蘇內閣的施政表現，三 成六不滿意。在這個基礎上，可發現陳內閣滿意度比蘇內閣高4個百分點，不滿意度少9.6個百分點。

本次調查訪問期間是3月13日至14日，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1073人、抽樣誤差在 95％信心水準下約正負2.99個百分點。