許多私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿要求教育部應立即修訂《私立學校法》第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生，落實國中小正常教學。

早在2021年時，林宜瑾等立委就提案主張修改《私立學校法》第39條，不讓私立國中小以小聯招方式招生，而由學校主管機關以電腦抽籤方式定之，以避免學生從小就去補習，造成教育失序。不過這個修法因為私校大反彈，而無法完成。

台北某私中國中部今年報考人數再創新高，錄取率只有不到兩成，該校校長表示舉辦甄選入學考試，是希望在國中常態編班的情況下，適度篩選學生，降低學生個別差異化，提升教師教學品質。

部分私校人士還要大家思考為何私校資源少卻能辦學績優，社會應尊重家長的教育選擇權，停止透過政治力企圖「平庸化」明星私中，若教育部推動相關修法，不排除聲請釋憲等。

全教總表示，面對許多私校得了便宜還賣乖的挑釁說法，教育部則像是鴕鳥當作沒聽到。現在部分小學三、四年級的學生，為了能順利通過私校小聯考時的艱深考題，甚至需要花費許多時間來進行填鴨式的超進度學習，囫圇吞棗的結果，不只使得本該較無壓力的童年變了調，高達八成的落榜生也在進入國中前遭遇人生第一次重大的挫折。

全教總提三點主張：一、立即修訂《私立學校法》第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生：二、私校入學應比照公立國中小，統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班，落實國教有教無類理念；三、地方主管機關應嚴加查察私立學校的入學和辦學，中央主管機關則應立即完備法制，捍衛國教義務教育教學正常化。