母公司為中國字節跳動（ByteDance）的影音社群平台TikTok執行長周受資將於3月23日周四出席美國國會聽證會。

因擔心用戶數據可能落入中國政府手中，美國等西方國家以維護國安為由對TikTok發動的攻擊越來越猛烈。TikTok在2021年9月時宣布全球每月活躍用戶突破10億大關。

上周五，又有六名美國參議員支持由兩黨議員提出、旨在授權拜登總統以國安為由禁用TikTok的法案。參議院情報委員會主席、該兩黨法案發起人華納（Mark Warner）周一在一場活動上表示，他不認為TikTok掌握的美國數據是安全的，「在中國共產黨法律下可以確保數據安全，這種『理論上』的想法根本經不起考驗」。

上周TikTok證實拜登政府要求其中國母公司出脫對TikTok的持股，否則該熱門短影片分享平台可能面臨美國封殺。

此前彭博社援引知情人士報導，TikTok管理層考慮從中國母公司拆離的可能性，以化解美國對國安風險的擔憂。報導指出，可能導致出售或股票首次公開發行（IPO）的資產剝離，被認為是萬不得已的最後辦法，只有在公司提交給美國國家安全部門的現有提議未獲批准下才會採用。

TikTok曾表示公司已經斥資逾15億美元落實嚴格的數據安全工作，並一再否認這些為中國政府執行間諜任務務的指控，該平台日前表示，如果保護國家安全是目標，那麼撤資並不能解決問題，所有權的變動並不會對數據的流動和取用帶來任何新的限制。

TikTok最新的用戶數據凸顯出該應用程式有多受歡迎，尤其是對於美國的年輕世代。

美國商務部長雷蒙多表示，禁用TikTok可能會造成「政治上的後果」，「我內心的『政治人』認為這麼做，你將永遠失去所有35歲以下的選民」。

一些TikTok的內容創作者本周將前往華府，說明為什麼政府不應該禁用該應用程式。