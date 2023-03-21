弘塑董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利18元、創歷年新高，但盈餘配發率約71.09％，則為近4年低點，以20日收盤價324.5元計算，現金殖利率達約5.55％。公司將於6月21日召開股東常會。

弘塑2022年第四季合併營收10.12億元，季增12.3％、年減9.59％，營業利益2.28億元，季增達22.64％、年減11.67％，雙創歷史次高。毛利率「雙升」至44.64％、為近9季高點，營益率22.55％，優於第三季20.65％、遜於前年同期23.09％。

弘塑第四季營收規模及本業獲利表現續強，惟因匯損造成業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利1.48億元，季減達34.7％、年減達38.26％，每股盈餘5.22元，雙創近5季低點。

累計弘塑2022年合併營收創37.23億元新高，年增1.8％，毛利率自42.74％升至43.45％，營業利益7.59億元，年減7.88％、仍創次高，營益率20.39％為近3年低點。不過，在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利7.22億元、年增7.86％，每股盈餘25.32元，雙創新高。

此外，弘塑2015年底策略結盟日系半導體設備商TAZMO取得10.51％股權，考量投資期間已完成策略聯盟階段性任務，董事會2021年3月決議出售部分持股，2年來已陸續處分30萬股，目前仍持有70萬股、約4.73％股權，董事會此次決議規畫將全數處分出清。

弘塑股價近日上攻力道明顯轉強，續昨（20）日放量強攻漲停後，今（21）日小幅開高後在買盤敲進下再度勁揚4.93％至340.5元，創去年3月中以來近1年高點。不過，由於股價3天急漲逾24％，調節賣壓使股價漲勢收斂，截至10點20分上漲2％。