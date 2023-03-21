凱基銀行去（2022）年底以客戶體驗的角度出發，推出全新行動銀行APP，打造使用者友善的四大操作介面，提供客戶專屬個性化首頁，可自選常用功能捷徑，並優化選單架構、整合式介面設計，讓客戶更容易找到需要的資訊與功能，便捷完成線上交易，推出後至今行動銀行客戶成長逾1成，數位交易次數亦成長近2成，顯示新版行動銀行APP新體驗、新介面深獲客戶好評，加深客戶的黏著度。

凱基行動銀行APP開發過程中，邀請客戶透過多次易用性測試觀察、記錄和分析用戶的行為和感受，以客戶體驗的角度出發，設計符合客戶核心需求的金融服務，打造使用者友善的四大操作介面，第一，首頁個人化，客戶可依使用習慣動態調整頁面資訊及快捷功能；第二，帳務頁視覺化，透過圖表呈現資產，客戶可輕鬆掌握臺幣、外幣帳戶總額或投資現值等帳務資訊；第三，交易頁彙整各大常用資金交易功能入口，各項服務一目了然，操作直覺；第四，「個人中心」推播、提醒通知輕鬆設定，帳務異動、信用卡消費及繳款通知，交易及警示訊息不漏接，安全更有保障。

值得一提，凱基行動銀行APP以獨特的一站式管理介面方便客戶使用，客戶如有每月匯生活費給家人、定期換匯進行外幣投資等預約執行交易需求，免去層層功能選單點選查詢，可直接透過「預約交易管理」，將轉帳、換匯、定存及信用卡繳款等交易類別整合，並結合動態訊息及帳務異動通知，完整掌握所有的預約交易狀態。

此外，為滿足國際客戶需求，凱基行動銀行APP在客戶完成安裝後初次開啟APP時，系統便會自動偵測行動裝置語系，提醒非中文語系設定者可切換至英文介面，讓看不懂中文的客戶首次使用就可無痛上手，更在常用的轉帳、線上換匯及繳費等功能設計了完整英文介面，深獲外籍客戶好評。

凱基行動銀行APP上線起，持續透過NPS淨推薦值機制（Net Promoter Score）廣為蒐集使用者心聲，以國際通用的衡量指標加上量化及質化分析，敏捷式管理客戶回饋及優化數位體驗。例如為了讓閱讀資訊更友善，將介面字體放大；並在功能主頁加上搜尋引導功能，透過關鍵字搜尋到想要的功能，讓初次使用的客戶能快速上手。

凱基銀行以「使用者為中心」推動創新數位金融服務，去（2022）年底除了推出全新的凱基行動銀行APP，亦整合一站式平臺，優化產品數位申辦流程，包含數位存款開戶、線上申請貸款及信用卡，積極拓展數位客群。未來將持續運用金融創新科技，發現客戶使用數位金融服務的痛點，並輔以數據分析，提供客戶差異化服務，強化與客戶互動，打造更有溫度的數位金融生活場景使用體驗。