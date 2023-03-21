花蓮今(21)日上午一連出現4起地震，而且是在短短14分鐘內集中發生，中央氣象局表示，由於震央靠近中央山脈範圍，由於變質岩地層較堅硬，若能量未釋放完全，後續餘震會在短時間內出現，不排除1天內有規模3到4餘震出現。

今日上午9時45分花蓮萬榮鄉發生規模5.3地震，但在9時46分、9時54分和9時59分又接連出現規模4.4、規模3.9和規模3.7餘震。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震起因主要還是來自板塊擠壓，震央位置靠近中央山脈，距離花東縱谷已經有段距離，離南投縣界也很近，顯然震央是在山區內，歷史上在這區域內的地震分布都相當零散隨機，沒有明顯的構造存在。

陳國昌指出，中央山脈的地質屬變質岩，相對比較堅硬，過去50年來該區域規模超過5的地震僅15次(含今日規模5.3主震)，堅硬岩層上的地震特性就是累積能量時間較長，岩層破裂釋放累積能量後，若沒有釋放完全則很快就會有餘震，而且會非常集中，預計1天內不排除超過3的餘震。

陳國昌說，今年地震沒有去年那麼頻繁，這是好現象，去年有12個地震超過規模6，有64個規模超過5，等於平均每個月有5個以上，今年目前規模超過5地震才7個，若以長期平均值來看，每年規模5到6之間的地震為28個，可見今年地震已趨向長期平均值。