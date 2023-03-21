拉加德也重申，儘管銀行危機可能做出協助，但是並不影響歐洲央行繼續打擊通膨的工作。

拉加德指的是，歐洲央行的升息和銀行業的不安情緒，往往起著相同作用，因為它們都會抑制放貸，並讓經濟活動降溫。

但是拉加德沒有做出任何承諾，她擔心市場動盪可能會根本上改變經濟前景。

投資人目前已經下調對ECB今年存款利率峰值的押注，兩周前還認為是4%，現在已降至3.1%。

關於歐洲央行一直被迫在金融穩定和打擊通膨之間做出選擇，拉加德在歐洲議會的經濟與貨幣委員會上反駁了此一觀點，拉加德說，就打擊通膨而言，利率仍是歐洲央行最主要的工具。

由於擔心金融業新一波危機，銀行股在上周出現動盪。而在瑞銀出手收購瑞信之後，似乎消除了全球銀行業的擔憂。拉加德對此表示歡迎，並指出歐元區銀行具有韌性，它們對瑞信的曝險沒有到數十億歐元。

拉加德也再次警告，稱銀行必須為經濟成長放緩、融資成本上升，和貸款規模下降做好準備。「金融機構應該仔細地保持當前的韌性水準，並確保它們可已承受住更不利的環境」。