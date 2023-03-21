據集保基金資訊觀測站統計，截至2023年2月底，國人持有金額最多的前10大主動式基金，即有8檔具配息級別。其中，新興市場債券基金占3檔、非投資等級債與股債平衡型基金各2檔、綜合債基金1檔。就配息頻率而言，8檔每月配息、2檔同時提供每季配息。

王浩宇表示，配息型基金深受國人喜愛，主因是利率水準追趕不上物價漲幅。以近10年來看，實質利率水準差不多呈現「躺平」狀態，過去靠銀行利息生活的日子已經回不去了，使越來越多人傾向投資配息商品，追求更好的收益。

但投資配息基金並非毫無風險，想當長期快樂領息的投資人，應先確認三大面向。首先是需求，如無收入的退休人士或收入不穩定者特別適合配息基金，但若沒有特定用途、或目標為追求資產增值，可考慮領到股息或債息後持續投資，或直接選擇「累積型」基金級別，創造複利效果。

其次是風險承受度，高報酬通常伴隨高風險，高配息也是同樣道理，因此配息率並非越高越好。如非投資等級債、新興市場債或部分外幣計價的債券配息率較高，但債券價格或匯率的波動度相對較高，適合能承受高波動風險的投資人。

最後是總報酬，基金配息後短期淨值必然下跌，但只要持有基金市值加上配息，扣除投入本金後的含息總報酬為正數，代表這檔基金為你賺錢，沒有配發原始投資本金疑慮。且若以長期領息為目標，建議觀察期至少3年、甚至5年以上，較能看出中長期總報酬穩定度。