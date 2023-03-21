旅遊台南兩天一夜不夠玩，三天兩夜才過癮！晶華搶攻國旅市場，旗下捷絲旅台南館攜手台南晶英酒店推出「買一晚送一晚」超值住房專案，3月31日前開放官網訂房，入住捷絲旅台南館即可獲贈台南晶英酒店住宿券乙張，專案兩人成行2晚7千元有找，可連住兩晚或擇期分別入住，兩晚皆可享平日免費房型升等優惠，官網訂房加購高鐵車票再享7折起禮遇。

台灣飯店業最具代表性的晶華國際酒店集團，於台南擁有兩家品牌飯店，不論是綠意環繞的風格潮旅「捷絲旅台南館」、或是氣派奢華充滿儒學文風的「台南晶英酒店」，皆能滿足旅客不同的住宿需求，「買一晚送一晚」住房專案，可以讓旅人一次體驗兩家不同風格的飯店，不僅超值划算，還可以最輕鬆的步行方式暢遊台南最熱門的老城小吃區及仁德藝文景點，為旅程增添更多精彩回憶。

「買一晚送一晚」住房專案入住捷絲旅台南館鼓悅客房，平日享限量免費升等至鼓迎家庭客房，體驗網美最愛打卡的絕美泳池，也可步行至奇美博物館及十鼓仁糖文創園區，感受豐沛多元的藝文能量，翌日早晨就在甫榮獲全台十大美味旅宿早餐殊榮的捷食藝餐廳開啟放鬆渡假休閒模式，專案搭配之台南晶英酒店海東客房，平日亦可享限量免費升等至海東家庭客房，台南晶英地理位置極佳，是市區觀光的住宿首選，踏出飯店即可大啖舊城區的美食小吃、逛玩古蹟老巷，沈浸於古都的藝術氛圍，兩間飯店入住順序不限，住宿日期皆至6月30日止。

除了有超優惠的住房專案，四月首迎兒童清明連假旅遊熱潮，捷絲旅台南館特別規劃孩童專屬活動「聽故事做童書，製作一頁立體書」，4月2日下午三點半至四點半，由資深剪紙創藝術家謝美鈴以五感學習方法引導，讓孩子從聽故事到獨自完成一本故事書，適合幼稚園大班至國小六年級的學童與爸媽共同參與製作，享受愉快的親子歡樂時光。