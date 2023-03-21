天道盟濟公會八里分會長，綽號「八哥」的林文章，2021年遭44歲槍手蔡易昇在八里區公司附近狙殺身亡，最高法院駁回上訴，考量蔡男犯後自首投案，並終究供出共犯，得以查明案情原委，對幕後教唆者進行追訴，依殺人罪判刑17年10月定讞。

本案是因天道盟天鳴會會長李宗漢（高院另案判刑15年半）在2021年2月17日以高額報酬教唆蔡男殺害林文章，蔡也懷疑多年前遭人傷害一事與林文章有關，遂允諾之。

同年4月12日上午8點多，蔡男持槍騎車到林經常出入的公司對面騎樓等待機會，當天下午2點多他看到林文章從公司2樓下至1樓車庫，他走到車庫內近距離朝林文章上半身身體部位射擊2槍，林當場倒地大量出血，因多器官槍彈創傷出血致急救無效宣告死亡。

蔡男射殺林文章後跑離現場，隨後主動至新北市政府警察局蘆洲分局八里分駐所坦承殺人犯行，同時將手槍及彈匣內剩餘子彈4顆交予警方扣案。

台灣高等法院認為蔡男持槍射殺林文章，行為結果嚴重，手段凶殘，犯後否認有殺人犯意，從刑罰應報思維，固應從重量刑，但他犯後自首投案，並終究供出共犯，依殺人罪判刑17年10月，上訴後，最高法院駁回確定。