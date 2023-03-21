胰臟癌雖不常見但死亡率極高，有癌王之稱，糖代謝異常是造成胰腺癌的關鍵原因，若要降低罹癌風險，就要避免攝取高糖食物。營養師林圓真表示，除了容易被察覺的含糖食物外，生活中還有許多隱藏版的高糖食物，例如肉燥飯、滷肉飯、市售酸味飲料等6款常見的國民美食也會增加罹患胰臟癌的風險。

由於胰臟位處腹腔深處，有時用超音波也難完全看得清楚，因此難以早期發現癌變，但轉移、惡化速度很快，治癒機會低。也是目前預後最差的癌症之一，因此被喻為癌王。

目前醫界已證實高血糖、糖尿病與胰臟癌密切相關，林圓真在其臉書及個人網站表示，若要降低罹患胰臟癌的風險，就要減少食用高糖食物，但生活中有許多吃來鹹鹹的食物，含有相當多的糖分，例如義大利肉醬、肉燥飯、大腸麵線、肉羹飯、滷肉飯、市售酸味飲料。

她說明，以義大利肉醬而言，每125公克含2顆方糖；為了使滷肉外觀有漂亮的醬紅色，店家製作滷肉時會在炒肉時加冰糖一起炒；另外，為避免食物有「死鹹」感，滷肉飯、肉燥飯等會加糖去平衡鹹度，使這些國民美食含糖量頗高。

此外，市售酸味飲料會比無糖茶飲的含糖量多出3倍，以一杯700cc的半糖百香綠茶而言，即含16顆方糖，若是三分糖也有15顆方糖，所以酸味飲料含糖量超高，民眾要特別留意。