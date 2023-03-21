前總統馬英九下周啟程赴大陸祭祖並率青年交流，各界高度關注。中廣董事長趙少康則回憶道，多年前與馬英九一起到美國，馬英九在經過洛杉磯時表示要去祭馬家的祖，並找趙一同前往，趙一開始表示「我又不姓馬」，未料後來一查才發現「馬姓原先是趙姓」。趙少康直言，馬英九是很重視祭祖這件事情。

英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生進行學術交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨(20)日表示，基於中華文化慎終追遠的傳統，應該讓馬英九去祭祖盡孝道，且此行另個重點是兩岸青年學子交流，讓大陸了解台灣不是敵意相向。

趙少康昨日在其主持的政論節目《少康戰情室》中回憶道，多年以前，他和馬英九一起到美國，在經過洛杉磯時馬英九突然說隔天要去祭馬家的祖，並邀趙少康跟他一起去。趙少康聽完後表示他姓趙，為什麼要祭馬家的祖？馬英九則提及趙、馬原來是一家人的典故，趙一查果然是這樣，因此便跟著馬英九去了。趙少康強調，馬英九是很重視祭祖這件事情。

馬英九2021年應中華趙族宗親總會的邀請，出席「天水獎第二屆傑出宗親頒獎典禮」，馬當時表示，他是春秋戰國時期名將趙奢的後代，趙奢曾打敗過秦國且很會作戰，被趙王封為「馬服君」。當時的族人覺得榮幸而改姓馬，幾乎所有姓馬的漢人原本都姓趙。