高雄詹姓男子長期吸毒，2月某日跑到一處停車場持刀威脅黃姓男子給他錢買毒，黃男為求自保帶著詹男去超商領錢。沒想到，詹男看見陳姓男子獨自一人吃著東西，上前故意問「你是不是阿明？」陳男否認還拿出皮夾還掏身分證自清，此舉中了詹男計謀，詹男直接亮刀搶走他的皮夾。黃男、陳男事後報警，員警循線逮獲詹男並起出吸毒工具，高雄地檢署依強盜罪提起公訴。

今年2月12日晚上9點多，黃男在停車場繳費亭，正準備結清費用，詹男偷偷從後方靠近，直接用刀抵住黃男左腹部，恐嚇「把錢拿出來」、「我毒癮發作、我要買7000元毒品」。

黃男意識到危險，擔心抵抗或不從會受到傷害，他急中生智說「我身上現金不夠，得去超商領錢」，詹男便將刀藏在口袋，直接用手鉤住黃男手臂避免他逃跑，2人走到一旁的超商準備領款。

詹男等待黃男領錢時，發現陳男獨自一人坐在飲食區用餐。詹男認為有機可趁，直接上前，故意問「你是不是阿明？」，陳男起初搖頭否認，詹男故意不斷追問，陳男不勝其擾，想說直接拿出證件自清。

就在陳男掏出皮夾時，詹男一把搶去，還亮刀恐嚇。詹男發現皮夾內沒有現金，亮刀要求陳男也去提款，還揚言「你不配合，我就殺死你」。陳男表示自己沒帶提款卡，哀求詹男放過他。

好在此時黃男正好領完款，詹男拉著黃男走出超商，拿走1000元現金後逃逸。黃男、陳男事後直接報警，警方循線在詹男家中逮人，起出水果刀、針頭、現金等證物，移送法辦。高雄地檢署偵訊後依強盜罪，將詹男提起公訴。

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