行政院補助全台中小學營養午餐「班班吃石斑」，台南市南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR，針對中年級學生設計「班班懂石斑」課程，透過餵養、解說探究石斑魚，讓學生除了吃魚也能知魚。2校學生昨天選擇高雄旗後砲台作為成果發表的講台，學童們面對同學、家長及遊客開講，大家都直呼「好緊張」。
南大附小指導老師陳怡均表示，「班班懂石斑」課程橫跨七股與高雄永安的養殖場，希望讓學生從學習中了解石斑魚的種類。這是2校繼高年級學生的烏魚戶外教育後，又一次的聯合戶外教育。昨天2課程同時在旗後砲台舉行校際成果發表，旗津除了砲台外，還有燈塔及天后宮，都是與漁鄉有重要關聯的場域，成為絕佳的戶外教室。
其中，中年級學生透過「ORID焦點討論法」，設計石斑吉祥物來宣傳國產石斑魚，教師還提供台南魚頭君和日本高知縣鰹魚人當作參考範本。南大附小學生鄭梵筠說，有些組別在石斑吉祥物身上還添加生產履歷標章，透過公開發表宣傳國產石斑的優點，創意十足。
至於高年級教學團隊採用「大六法」教學，除提升學生尋求問題解決的技能，還繪製烏魚主題海報。篤加國小學生邱奕璇認為，起先繪製烏魚海報毫無頭緒，但經過老師逐步帶領同學使用大六法解決問題，2張大海報就呈現出來了。不過，站在礮台廣場對著眾人報告時，龐大的壓力仍讓他好緊張。
台南大學教育學系教授歐陽誾指出，在南大USR「富藏漁鄉」計畫下，欣見2校學童勇於踏出教室，在戶外向眾人發表成果。
篤加國小校長方樹啟也認為，將國定古蹟旗後砲台當成報告講台，可增強學生的自信心與榮譽感。
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