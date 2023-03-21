行政院補助全台中小學營養午餐「班班吃石斑」，台南市南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR，針對中年級學生設計「班班懂石斑」課程，透過餵養、解說探究石斑魚，讓學生除了吃魚也能知魚。2校學生昨天選擇高雄旗後砲台作為成果發表的講台，學童們面對同學、家長及遊客開講，大家都直呼「好緊張」。

南大附小指導老師陳怡均表示，「班班懂石斑」課程橫跨七股與高雄永安的養殖場，希望讓學生從學習中了解石斑魚的種類。這是2校繼高年級學生的烏魚戶外教育後，又一次的聯合戶外教育。昨天2課程同時在旗後砲台舉行校際成果發表，旗津除了砲台外，還有燈塔及天后宮，都是與漁鄉有重要關聯的場域，成為絕佳的戶外教室。

台南市南大附小與七股區篤加國小學生在高雄旗後砲台進行戶外教育成果發表。（南大附小提供／洪榮志台南傳真）

其中，中年級學生透過「ORID焦點討論法」，設計石斑吉祥物來宣傳國產石斑魚，教師還提供台南魚頭君和日本高知縣鰹魚人當作參考範本。南大附小學生鄭梵筠說，有些組別在石斑吉祥物身上還添加生產履歷標章，透過公開發表宣傳國產石斑的優點，創意十足。

至於高年級教學團隊採用「大六法」教學，除提升學生尋求問題解決的技能，還繪製烏魚主題海報。篤加國小學生邱奕璇認為，起先繪製烏魚海報毫無頭緒，但經過老師逐步帶領同學使用大六法解決問題，2張大海報就呈現出來了。不過，站在礮台廣場對著眾人報告時，龐大的壓力仍讓他好緊張。

台南大學教育學系教授歐陽誾指出，在南大USR「富藏漁鄉」計畫下，欣見2校學童勇於踏出教室，在戶外向眾人發表成果。

篤加國小校長方樹啟也認為，將國定古蹟旗後砲台當成報告講台，可增強學生的自信心與榮譽感。