「日本新聞網」捕捉到岸田文雄乘車抵達波蘭普熱梅希爾車站後，在一名疑似當地維安人員的陪同下搭上火車的畫面。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄剛結束印度行，已在今（21）日抵達波蘭邊境城市，正搭乘火車前往烏克蘭首都基輔，他將在今日稍後與烏克蘭總統澤倫斯基會面，日本外務省也已證實。

報導指出，岸田文雄19日離開東京前往印度，20日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行元首會談。岸田原訂今日下午離開印度返回日本，不過NHK引述日本政府及執政黨人士指出，岸田文雄已經於21日凌晨搭乘包機離開印度，後續抵達波蘭東南方的熱舒夫（Rzeszow），並搭車前往波蘭邊境城鎮普熱梅希爾（Przemyśl）。

NHK指出，岸田於波蘭當地時間凌晨1時30分、日本時間上午9時30分在普熱梅希爾搭上前往烏克蘭的火車，他預計今日稍後抵達基輔與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行元首會談。普熱梅希爾距離烏克蘭邊境僅10公里。

路透社報導，日本外務省隨後也證實，岸田文雄將前往基輔，與澤倫斯基會晤。

「日本新聞網」也捕捉到岸田文雄乘車抵達普熱梅希爾車站後，在一名疑似當地維安人員的陪同下搭上火車的畫面。

報導指出，自第二次世界大戰以來，日本首相尚未訪問任何正受戰火波及的國家或地區，這也是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，日本首相首度訪問烏克蘭。

日本為今（2023）年七大工業國集團（G7）輪值主席國，目前會員國中僅岸田文雄尚未訪問基輔，其餘包括美國總統拜登、去年才上任的英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等元首都已經輪番造訪基輔，岸田今年1月與澤倫斯基通話時收到了訪烏邀約，當時岸田表示「會考慮」，並希望在5月G7廣島峰會前實現。

■岸田文雄為何成為最後一個訪烏的G7領袖？

報導指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，岸田政府一直在尋找訪烏機會，包括考慮去年6月德國舉辦G7峰會期間訪烏，但最終未能成行。

岸田無法成行的最大挑戰在於維安，報導稱，由於日本自衛隊對海外保護貴賓沒有明文規定，因此舉步維艱。

岸田政府也曾考慮去年12月訪問基輔，並試圖與相關國家合作維安，但礙於戰爭情勢惡化而推遲。