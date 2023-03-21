大陸國家主席習近平現正於俄羅斯首都莫斯科訪問，並與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會談。對此，前立委郭正亮分析，俄烏雙方的和平進程啟動了，習近平此行聽了意見後，法國和印度等世界大國也會陸續提出想法，大力支持烏國的美國則會被「撇在一邊」。

郭正亮昨（20）日在中天政論節目《頭條開講》推測，習近平訪問俄羅斯的時間點有些提前，可能是陸方感覺到戰爭即將升級，而一旦升級後，後果恐會更難處理，所以習的目的，就是要阻止此事發生，大陸外長秦剛也有提到，事情再延宕，就會導致升級失控。

郭正亮分析，俄烏雙方現在互不信任，若要談判，就只能找雙方能信任的「中立第三方」介入，若兩方戰況升級，那等於就是不給第三方面子；而大陸和兩國都有深厚的交情，且是全球目前也沒有比大陸更夠份量的第三方，雖然尚不知習近平此行是否立刻有成果，但世界會知道，俄烏雙方的和平進程啟動了。

郭正亮指出，烏克蘭背後的美國還沒準備好談停火，所以可能的局面，是陸方聽了俄烏雙方的意見後，陸續會有其他大國對此表態，提出自己的和平方案，如法國和印度等，到後面會變成美國被撇在一邊，而美國不會希望這種事情發生，自然會提出自己的想法。