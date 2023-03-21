32歲女星郭書瑤外型可愛，同時有E級傲人身材，早年以「殺很大」廣告的性感形象爆紅，並擁有「宅男女神」的封號，後來轉戰戲劇圈憑電影《志氣》榮獲第50屆金馬獎最佳新人獎，並在戲劇《通靈少女》中展現自然的演技，使人氣不斷攀升。而經常透過社交平台與粉絲互動的她，日前才到高雄朝聖BLACKPINK演唱會，卻被前方站立觀眾擋住視線，讓她忍不住在網路上發文表達無奈，近日她又更新貼文，表示「單身又何奈」網友一看卻因火辣穿搭而歪樓。

人還在高雄遊玩的郭書瑤20日晚間更新貼文，詢問網友「有推薦好喝的摩卡嗎？」之後又加上標註「#等無人咖啡」、「#單身又何奈」，並附上3張拿著咖啡杯的穿搭照。照片中，只見她頭戴黑色棒球帽，身穿一件黑色的細肩帶背心，搭配灰色長裙與黑色長靴，而上衣超低胸的設計與裙襬超高衩的剪裁，使她豐滿的深溝曲線與白皙美腿若隱若現相當性感，網友看到後也紛紛歪樓表示「你再給我那麼可愛」、「能看到女神的都好喝」、「看你喝都好喝」、「妳就是我心目中最好喝的摩卡」、「好美喔」、「好美 好甜！！！」、「真可愛」，吸引超過4萬人按讚。

事實上，郭書瑤在18日前往高雄參加BLACKPINK演唱會時，竟遭到前排座位的民眾站起完全遮住她的視線，讓她忍不住在IG限時動態上PO文抱怨，表示：「看演唱誰都想站著跳，但場地安排座位，就是要讓大家看得見表演，雖然主辦方沒有管制，但希望大家能將心比心。」另外，她還在該則限動補充道：「PS.有叫他們坐下，但被回了一句：x小，對不起後面的朋友，我盡力了」意外引起網友熱烈討論。