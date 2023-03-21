約莫2008年間，有位鹿港就讀大三的鹿港青年，在藝品店打工並寄賣自己創作的泥塑卡通人物，不過生意並不好。有一回至鹿港營盤地永安宮許願，希望神明能幫助他快快賣出第一件作品，願望實現後半年，青年在夢中見一身著清朝服裝官員對其微笑，他突然想起應該是忘記還願，所以神明在夢中提醒他。醒後憑記憶捏成曾大老泥像一尊及水手、兵勇等像，送至永安宮，恰巧永安宮也打算為曾大老造新神像，於是就決定以青年所捏之像為新神像，並舉行百年來第一次遶境活動。

為了這百多年來第一次曾大老遶境活動，鹿港永安宮還舉辦記者會。不過，曾大老究竟何許人也？竟能入祀永安宮，和主神薛府王爺同享萬年香火？

曾大老名曾紹龍，是前清武將，乾隆五十六年任臺協水師左營游擊，駐紮於鹿港營盤地，乾隆六十年陳周全起事，賊兵數百人進攻鹿港，四更時已到營盤地，曾大老與賊兵激戰，就在賊勢將衰之時，鹿港為數眾多的「羅漢腳」加入賊陣，以石塊、磚塊等物攻擊清兵，因天色未明，清兵以為是增援的賊兵，士氣衰退，形勢因而逆轉，曾大老死守營門，賊兵突從營後殺入，曾大老身中數槍而死，未久，鹿港同知朱慶昌亦被殺害。後清朝皇帝准予入祀昭忠祠，而鹿港人亦感念曾大老忠義，奉祀迄今。

2009年遶境當天，吸引不少人圍觀，許多觀光客意外的欣賞到這別開生面的「清朝軍隊」，軍隊中有武將、親兵、砲隊、持刀、槍、盾的一般兵卒，連糧草、砲彈都有，而且武將和親兵還是騎馬的唷！並且，砲隊的砲可不是擺設，是可以發射的。

有趣的是，扮演清朝武將的那位先生，馬術比較生疏，跨了好幾次才上馬

透過這個遶境活動，讓我覺得永安宮越來越年輕有活力，將來各位若到鹿港遊玩，建議可到永安宮去看看曾大老的軟身神像，參拜之餘也開開眼界。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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