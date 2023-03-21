歡慶兒童節，花蓮縣政府連續10年辦理慶祝活動，邀請縣內幼兒園共度歡樂時光，今年約有1500位幼兒園師生同赴遠雄海洋公園，參觀各項精彩表演、體驗各種有趣設施及觀賞海洋動物等，園區處處充滿孩子的歡樂笑聲，縣府也希望能藉此增添孩童視野，認識學習海洋知識。

縣府教育處代理處長翁書敏表示，教育處已連續10年舉辦兒童節慶祝活動，主要意義是希望家長可以帶著孩子走出戶外，對於正在探索學習的成長幼兒非常重要。縣長徐榛蔚見疫情趨緩，特別指示將活動人數由原1100人擴大至1500人，營造豐富且健康的親子共遊互動機會，感謝遠雄海洋公園多年共同合作辦理慶祝活動。

花蓮縣政府連續10年辦理兒童節慶祝活動，今年約有1500位幼兒園師生同赴遠雄海洋公園，參觀各項精彩表演、體驗各種有趣設施及觀賞海洋動物等，園區處處充滿孩子的歡樂笑聲。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

教育處表示，今年活動共邀請全縣13個鄉鎮市48所、1502名幼兒園師生，從最北端的秀林鄉崇德國小到最南端的富里鄉明里國小等，除頒發兒童節禮品、歡樂帶動唱跳，各園所得師長更帶領孩子參觀園區各項精彩表演、體驗各項有趣設施、觀賞海洋動物及海洋歡慶大遊行等，對於地處中南區的弱勢偏遠孩子來說，進入知名主題樂園參觀與遊玩，可以說是難忘的兒童節體驗。

徐榛蔚表示，幼童是國家的幼苗，兒童是國家未來的主人翁，縣府落實教育向下扎根，減輕家長育兒負擔，自2014年9月迄今仍持續執行幼童免費就讀公立幼兒園或私立幼兒園的幼童，每月補助育兒津貼等政策，希望能照顧國家幼苗，減輕家長育兒負擔，讓家長安心生育，孩童快樂學習，同時她也期許每位孩子能養成規律運動與適性閱讀好習慣，並能快樂、開心、有禮貌的成長。