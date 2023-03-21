邊走路邊滑手機，不僅可能鬧笑話，還可能發生危險。一名男網友分享，老婆逛完百貨公司，就一直低頭滑手機，最後還上錯車，頻頻向對方道歉以後才回來，讓他忍不住笑虧了老婆幾句，怎料卻被老婆一句「上錯車可以看到小鮮肉，而你只是個油膩大叔」傷害得體無完膚，也引起千人討論。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》上分享，最近陪老婆去逛百貨公司，回車上的路上，老婆全程都低著頭滑手機，到了停車的地方，他發現前面的車子和自家的車子是同款車，轉頭看著還在玩手機的老婆，沒有出聲提醒，就自己先上車了。

男網友表示，下秒他坐在駕駛座，目睹老婆上錯車後，立刻道歉下車的尷尬場面。等到老婆回到車上以後，忍不住開口虧說「偷客兄（台語：外遇）這麼明目張膽喔？」而老婆聽了以後反問「你有看到喔？為啥不提醒我？」

男網友指出，想著要讓老婆改掉邊滑手機邊走路的壞習慣，因此不怕死的吐槽說「妳再滑手機啊！」結果老婆卻反擊說「還好有上錯車，至少上車是看到鮮肉賞心悅目了一下！」然後看了原PO一眼說「油膩！」一句話立刻重創他的心靈。

貼文引起網友討論，不少人夫分享類似的經驗疑惑地說，為何老婆總是認不得自家的車子呢？「我老婆上了隔壁車，同時間隔壁車的老婆上了我的車，然後2人一起放聲尖叫，讓我跟隔壁車的駕駛笑好久」、「傷害不大，侮辱性極強」、「我也遇過，可惜沒錄下來」、「在休息站有個女的上了我的車，除了尖叫外，還大聲問我是誰，最後隔壁車的男車主狂笑叫她趕快回去」。