宜蘭縣羅東鎮慶祝329青年節活動，26日下午1時30分於羅東中山公園廣場表揚32位來自各領域獲選的優秀青年，活動主題為「羅東風華、青年出發」，另於7月9日在東光國中舉辦「3對3籃球鬥牛比賽」；鎮長吳秋齡表示，青年節一系列活動展現年輕人的活力與未來性，受表揚的年應人亦為大家學習的楷模。

高校活力熱舞表演可欣賞。（吳佩蓉攝）

「羅東鎮329青年節慶祝活動」由鎮公所及羅東鎮代表會主辦、四維國際青年商會承辦，26日下午1時30分至6時於中山公園前廣場舉辦，當天有羅東尋根大地遊戲、32位優秀青年表揚大會、成年禮讚，還有高校熱舞表演及重擊現實打擊樂團精彩節目可欣賞。

其「成年禮」儀式，係由吳秋齡、代表會主席邱文生、青商會長林裕鈞，共同啟動「羅東青年號小火車」，載運著青年親手電烙十年夢想的木製杯墊前進未來，也會發送由玉免鉛筆工廠製作，經國立宜蘭傳藝園區文昌祠參拜過香爐的紀念文昌筆贈送給青年學子們，為他們帶來好考運。

另系列活動「3對3籃球鬥牛比賽」，於7月9日上午9時東光國中體育館舉辦，5月1日起至6月9日受理報名，各組別額滿為止；組別分為國中男女組、高中男女組及社會男女組，獎金分別為國、高中組冠軍各3千元、亞軍2千元，社會組冠軍5千元、亞軍3千元，報名網址：https://forms.gle/N3T2pCXXahXBvezw7。

由羅東鎮長吳秋齡（中）、代表會主席邱文生（左）、青商會長林裕鈞（右）體驗26日活動一系列的闖關遊戲。（吳佩蓉攝）

林裕鈞表示，活動除表揚優秀青年外，也想讓青年夥伴了解羅東的起源是在林場木業，遂設計一系列闖關遊戲，讓他們可以接觸家鄉歷史；也能在鬥牛比賽中展現年輕人活力的一面。

吳秋齡表示，對年輕人來說人生才剛開始，看到他們的活力跟展現的未來性，就讓我們看到國家未來的希望，希望藉由當天受表揚的32位年輕人楷模，讓年輕人有很好的引導方向，有自我成長的機會，啟動創新的美好道路。