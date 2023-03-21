《2023全球家族企業調查報告》的調查期間為2022年10月至2023年1月，對全球82個地區2,043個家族企業進行調查，包含35位台灣家族企業受訪者。調查發現，2022年全球有43％家族企業有雙位數的營收成長，相比2021年只有21％企業達成。

其中，家族企業去年營收成長。43％家族企業呈現雙位數成長，77％預期會在接下來兩年有所成長。相較於董事會成員較為單一的企業，董事會較為多元化（diverse boards）的家族企業在雙位數成長的比例略為理想。

值得關注的是，雙位數營收成長的家族企業中，73％具有清楚的家族價值及獲得共識的企業宗旨。此次調查報告也顯示，家族企業比往年更有意願領導並實踐永續經營，以SDGs為基礎，打造具有前瞻性、經過充分溝通且獲得共識之ESG策略的家族企業，更容易成功（50％具有雙位數的成長）。