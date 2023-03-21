瑞士信貸（Credit Suisse Group AG）近年因營運狀況每況愈下，陷入嚴重財務危機，為避免銀行風暴擴大，瑞銀以30億瑞郎（約新台幣989億）的價格進行收購。對此，前立委蔡正元指出，除了瑞信本身的經營出狀況外，各國富豪大量提取存款也是致命危機。

蔡正元今（21）日於臉書撰文稱，瑞士信貸銀行收受全球富豪的存款，並以保密和安全聞名，然而在俄烏戰爭爆發後，該銀行參與制裁俄羅斯政府和富豪，同時扣押這些俄羅斯資金，結果造成其他國家的富豪喪失對該銀行保密和安全的信心，進而開始大量提取存款。

蔡正元進一步分析，從去年10月份開始，瑞士信貸銀行的存款流失幅度，已使該行陷入危機四伏的處境；到今年3月份，更進入倒閉危機，這是第一家因爲制裁俄羅斯而面臨危機大型歐洲銀行。

另最近幾天瑞士央行，要求瑞士第一大銀行瑞銀集團銀行出面合併瑞士信貸銀行，且將瑞士信貸銀行所發行的「權宜可轉換金融債券」註銷歸零。蔡正元認為，此舉引發歐洲發行這類金融債券的多家銀行爆發金融債券價格狂跌的危機，金融市場上開始擔心其他歐洲銀行，其中包括德意志銀行、法國巴黎銀行、和英國巴克萊銀行的安危。

蔡正元直言，一場歐洲銀行危機正在上演，這些富豪的存款資金大舉流入、香港、新加坡。蔡強調，歷史上最有趣的現象正在發生，搞了老半天，歐洲各國原本要制裁俄羅斯，逼使俄羅斯金融系統崩潰。但沒想到結果卻是使歐洲自己的銀行紛紛瀕臨倒閉，真是聰明反被聰明誤。