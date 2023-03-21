台灣貧窮率被各界批評低估貧窮人口，《社會救助法》應該大幅修法呼聲四起，民團今在立法院公布首部民間版《社會救助法》修正草案，共同呼籲跨黨派立委支持修法。民進黨立委認為，現行問題存在已久，距離上次大幅修正，已超過10年，政府應理解第一線現場的諸多困境。

根據統計，台灣的貧窮線標準與國際相仿，但相較鄰近的日本、韓國貧窮率為總人口的15至16％，台灣低收入戶卻僅占總人口的1.3％，民進黨立委提到，這次修法有4大重點，首先，應調整目前過於嚴苛的「貧窮認定」，真正接住目前正在貧窮困境的人民們。

民進黨立委指出，第二個修法重點則是，強化脫離貧窮的政策設計，以階段式脫貧規畫取代過去使用的斷崖式補助，同時搭配多元就業、居住安定服務，給貧窮者釣竿，更讓他們不用餐風露宿。

立委表示，第三個修法重點，政府帶頭消除對貧窮者的歧視，將過往相關政策中框定的「基本生活扶助」，改為「保障適足生活」；第四個修法重點，尊重社工專業，授權社工依實情評估家戶人口、所得計算方式，讓弱勢家庭不再陷入互相的司法訴訟中。

台灣芒草心慈善協會祕書長李盈姿提到，現行法規規定，戶籍地與實居地須一致，以前年度財稅資料計算收入的方式，經常卡住無家者、身障、老人等弱勢者申請低收入戶資格，建議應依實際居住狀況給予補助。

台灣芒草心慈善協會倡議專員王今暐指出，現行《社會救助法》以最近一年「當地區每人可支配所得中位數的60％」定義「每人每月最低生活費」，就是「個人的貧窮線」，但很弔詭的是，低收入戶只能以「家戶」總收入申請低收資格，無法以個人為單位申請。

他認為，《社會救助法》並沒有明文規定一條「家戶貧窮線」，卻有明文規定「個人貧窮線」，但又不給予個人申請低收入戶資格的權利。