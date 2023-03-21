新北市三峽區38歲蘇姓男子與檳榔攤老闆素有嫌隙，昨（20日）晚帶刀到檳榔攤找老闆輸贏，但因老闆不在，女店員又拒絕幫忙聯繫，店家飼養的比特犬還對他不停狂吠，蘇男氣憤下持刀砍破櫃台玻璃，怒踹比特犬一腳後憤怒離去。三峽警分局接獲女店員報案，1個小時內將蘇男逮捕，偵訊後先行釋回，蘇男返家途中，疑遭檳榔攤店家糾眾堵人，圍毆一頓四散逃逸，警方事後將涉案7人全數通知到案，依法送辦。

檳榔攤飼養的比特犬。（警方提供）

據了解，蘇男昨晚7時許攜帶柴刀到三峽介壽路檳榔攤找老闆尋仇，恐嚇女店員叫老闆出面，女店員不從逃離現場，蘇男憤而持刀砸毀玻璃，見店家飼養的比特犬不停對他狂吠，怒踹比特犬一腳後悻悻離開。

警方迅速逮捕砸毀檳榔攤的蘇男。（警方提供）

警方獲報後，迅速在在街頭攔截蘇男到案，並從機車置物箱起獲柴刀1把，帶回偵訊後以恐嚇、毀損罪嫌函送偵辦。

蘇男做完筆錄在返家途中，遭檳榔攤店家糾眾堵人，7名男子徒手圍毆蘇男，造成蘇男身上多處擦挫傷，被送往恩主公醫院醫治，無生命危險。路人向警方報案，循線查明7人身分，昨晚陸續通知到案，以傷害、妨害秩序罪嫌送辦。