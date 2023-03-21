MIKE TROUT VS. SHOHEI OHTANI



The USA-Japan #WorldBaseballClassic Championship is set‼️ pic.twitter.com/duegp1sBPp — ESPN (@espn) March 21, 2023

本屆經典賽即將上演歷屆最精彩的決賽戲碼，美國與日本先後殺進冠軍賽，宣告「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平的正面對決。美媒ESPN在日本獲勝後迫不及待推文寫道：「卓奧特對大谷翔平，冠軍戰敲定了！」這兩人是大聯盟天使隊的隊友，也是當今最強卻沒有交過手的兩位棒球明星。

由於天使隊近年積弱不振，也有球迷寫道：「卓奧特與大谷翔平終於可以參加一場有意義的棒球比賽了。」同時有球迷再次感嘆，為什麼天使隊擁有這兩人還會一直輸球？

卓奧特先前在電視訪問說，他從來沒和大谷投打對決，即使是實戰投打練習（Live BP）兩人也沒有碰過。被問到有沒有信心打到大谷的球，卓奧特說：「我不確定，大谷很聰明，如果他知道我要打快速球，他就會投指叉球，那我就會有麻煩了。」卓奧特當時就說，很期待兩人能夠在經典賽交手。由於籤表分組的關係，日本只能在決賽才會碰到美國，結果兩隊還真的都打進決賽了。

日本隊雖然是一路全勝、第3度殺到冠軍賽，也險些在準決賽被墨西哥打到翻車，大谷9局下一上來就擊出二壘打，成功穩住了軍心，最終以村上宗隆的再見安獲勝。美國則是在8強戰逆轉委內瑞拉，又在準決賽把古巴打得人仰馬翻，美日兩隊都是士氣高昂。大谷不會在冠軍戰先發登板，不過他預計做為後援投手上陣。