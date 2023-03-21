政府即將普發6000元，台新銀行於全台4000多台ATM介面新增「全民共享普發現金」專屬提領選項，讓民眾一眼就找得到，並備妥ATM、「登記入帳」領取教學，帶領全民輕鬆領取。此外，也預告加碼祭出普發6000元優惠大禮包，將集結台新ATM、Richart數位銀行、行動銀行、Richart Life生態圈及台新Pay，搭配推出眾多好康回饋。鼓勵選擇「登記入帳」的民眾，趁此機會開立Richart帳戶，完成指定任務，最高可享1000元現金回饋，直接將政府給的6000元放大成7000元。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，為讓民眾方便領到政府普發的6000元，台新提早準備，全力解決領取過程中可能遇到的痛點。台新於全台佈有逾4000台ATM，等政府宣布開放領取，民眾持任一家銀行的金融卡並備妥健保卡號，至台新全台分行、全家、OK等地的台新ATM都可提領。所有台新ATM都將新增「全民共享普發現金」專屬提領選項，能民眾快速看見，迅速提領。此外，配合普發6000元，將於台新銀行網站開闢專屬活動網頁，提供ATM提領教學影片，以及線上申請入帳步驟教學，以簡明圖示教導民眾如何將6000元輕鬆入帳，連遺忘健保卡卡號的查詢流程都有教學，並一覽所有相關活動優惠。

為助攻把6000元變大，台新銀行祭出多重加碼。台新數位銀行Richart將搭配推出新戶活動，鼓勵使用「登記入帳」的民眾，若還沒有Richart帳戶，可趁機開立帳戶，登錄專屬代碼並完成指定任務，最高可享現金回饋1000元(含新開戶回饋300元、Richart Mastercard 悠遊金融卡任刷一筆回饋200元及申購指定外幣專案回饋500元)。此外，到台新行動銀行APP領取「翻倍抽6000」活動券，以「登記入帳」方式領取6000元，完成後也可抽6000元，還可領取五大品牌優惠券（包含肯德基、必勝客、漢堡王等）。使用台新ATM提領6000元，完成即可參加抽獎，最高可抽台新Point 6000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家、OK、新光三越等優惠。而無論使用台新ATM提領或線上登記台新Richart數位帳戶或一般帳戶領取6000元，都可額外獲得台新Point 1點序號，再憑序號於Richart Life APP中的「一點抽」專區參加抽獎，最高有機會抽中價值6000元好禮。

另外也將配合祭出支付優惠，台新Pay將推出首次綁定送台新Point 100點活動，獲得點數可用台新Pay於全家、新光三越、師大夜市等通路付款，滿額可再拿全家點數與新光三越專屬好禮。喜歡線上購物的民眾，記得關注Richart Life APP即將推出的最新優惠，預告將於Richart Mart推出「6000爆買專區」，提供 APPLE、Dyson、Kanebo等最低47折的特選商品，並新增「1點加購商品專區」，讓民眾使用台新Point 1點即可加購契爾氏、雅詩蘭黛、Panasonic、Samsung Galaxy與Switch主機等最低19折起的超值商品，若用台新Pay結帳付款，還可再抽台新Point 6000點。