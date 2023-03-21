以小型科技股為主的那斯達克綜合指數8日以來逆風小漲1.22％，而成分股皆為科技巨頭的FANG+指數更繳出5.54％漲勢，顯示當前市場趨勢，以「科技股強於金融股，大型股強於小型股」為主流，尖牙股因此成為進可攻、退可守的資金避風港。

法人表示，金融機構倒閉危機引發市場對金融股的危機意識。雖有各路機構表態對銀行金援以穩定市場信心，但短期市場不安情緒要完全平復仍須時間消化。目前越來越多投資人傾向聯準會升息周期將提早結束，加上憂慮經濟衰退壓低市場利率預期，推升避險情緒再起。

而安全性資產除了黃金及美元外，股票市場也出現資金挪移效應。資金撤離金融股轉向科技股，並集中於科技股中的大型股。法人指出，信貸條件緊縮、高波動率加上信貸利差擴大，為小型股生存帶來壓力。

美銀呼籲客戶需仔細選股，以能產生大量自由現金流的優質股票為佳。近期表現強勢的FANG+指數就是最好例子，10檔成分股包括微軟、谷歌、輝達、特斯拉及Meta等科技巨擘。這些科技龍頭股坐擁龐大現金流，在景氣逆風環境下營運仍保持穩健、甚至是持續成長。

統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一表示，科技巨擘除具備財務體質穩健優勢外，隨著科技業庫存去化進入尾聲，訂單下修壓力逐步緩解，使科技巨擘基本面有望觸底回升。

而OpenAI在14日釋出最新一代GPT-4，新增圖像辨識功能，文本處理、智能程度及產出品質大幅提升，也讓市場預期ChatGPT帶動的AI熱潮將持續，帶動科技股正向表現。科技巨擘作為當前AI市場主要玩家將首先受惠，使長線成長潛力進一步提升。