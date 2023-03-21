2024立委選舉開跑，民進黨黨內初選開放登記第2天，台中市現任立委張廖萬堅、莊競程上午一起完成登記，針對第四、第五選區傳統選民結構屬於藍大於綠，兩人說，因為有專業、重視形象與認真，才能獲得選民支持，現在的選舉已非藍綠之爭，選民會檢視政治人物的專業與努力。

「張廖萬堅，凍蒜！」、「莊競程，凍蒜！」在多名議員陪同下，張廖萬堅及莊競程一早到民進黨台中市黨部完成登記，張廖萬堅表示，會選擇與莊競程聯合登記，主因第四選區（西南屯）、第五選區（北北屯）選民結構都是傳統藍大於綠，盼透過凸顯專業形象，爭取中間選民及年輕族群支持。

台中市第四選區立委張廖萬堅，21日上午到民進黨台中市黨部登記。(林欣儀攝)

張廖萬堅強調，自己長期耕耘教育，莊競程有醫學背景、在衛環委員會有專業表現；專業形象與努力可以突破傳統選民結構，且現在的選舉已非藍綠貼標籤的選舉，中間選民、年輕人會去重視專業與政治人物是否認真，選民不是政治人物的財產、而是在檢驗政治人物的表現。

台中市第五選區立委莊競程，21日上午到民進黨台中市黨部登記。(林欣儀攝)

莊競程則說，擔任立委至今3年多，從沒忘記選民的寄託，持續在國會爭取建設、也積極耕耘地方，3年來與張廖萬堅合作爭取育兒津貼加碼、督促行政院推動「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」，也聯手爭取北屯、南屯「增設國中小」計畫，獲中央核定補助13億元，未來兩人將持續打拼。