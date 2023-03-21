台北市人口數於去年3月底跌破250萬人，更一度出現每月人口負成長情形，不過隨著疫情趨緩，邊境解封後，恢復戶籍人數增加，人口已逐漸回升。不過出生率仍沒有太大起色，對此台北市長蔣萬安面臨的人口問題，宣布成立「人口對策委員會」，以他擔任主任委員，協調跨局處推出生育補助翻倍、二胎家庭社宅提高兩倍中簽率、租金補貼最高3000元以及準公共、私幼補助等，推出發錢政策吸引人口上升。

蔣萬安表示，今天這個主題是他一直以來非常關心的議題，由於2022年台北市出生數降至1萬4528人，創歷史新低，且愈來愈多女性不婚不生，另外在高齡部分，20年後85歲以上的老人將會有15.6萬人，再加上房價居高不下，所以希望能擬定出出短中長期規畫。

因此蔣萬安宣布成立人口對策委員會，整合跨局處資源，上半年正完成設置要點法制作業，將分成少子化、銀髮樂活、移居三個組別，讓台北市不只有更多新生兒，也有更多優秀人才進駐台北市。

而北市府也統整出未來針對催生、助養、好住的相關政策，包含育獎勵金加倍發放，第1胎加碼至4萬元、第2胎4.5萬元、第3名胎以上5萬元，只要4月4日(含當日)以後出生的新生兒都可以受惠新規定，只要新生兒出生時，父或母其中一方在北北基連續設籍期間滿10個月以上，最後申請時設籍在台北市，就能請領到加倍的生育獎勵金。

而社宅補助部分，只要育有2名以上0至6歲兒女的家庭，將可加籤提高2倍入住社宅機會，預定今年完工的華榮市場公辦都更、福星社宅即可適用。此外，針對設籍於台北市營運中社會住宅育有0至12歲兒女的家庭，除適用每月3000元至1萬1000元補助的分級租金制度外，可再申請加碼育兒租金補助，每育有一名可享有每月1000元租金補助，最高補助每月3000元，預定今年5月公告受理申請，申請審核通過後即可於6月開始自租金直接扣減。

至於友善托育補助部分，針對就托準公共托嬰中心及居家托育人員的兒童，加碼友善托育補助提高為每月5000元；第2胎以上兒童則自每月6000元提高為每月7000元，加上中央準公共托育補助8500元，家長負擔降至6000至9000元，預計將有5200名兒童受惠。

而台北市私幼較其他縣市多，雖然配合中央「我國少子女化對策計畫」，中央私幼補助將全面退場，不過蔣萬安仍要兌現他的競選承諾，今年8月起家有2歲至4歲幼兒就讀本市私立幼兒園，其與父母任一方、監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅稅率未達20％者，依就讀之幼兒園總收費之不同，給予不同數額之就學補助費用。最高每學年最高補助5萬2000元。方案詳細內容預計6月公布於教育局網站。

蔣萬安表示，針對中央要求台北市若持續補助私幼，就要扣減補助北市教育經費1.53億元，目前仍持續與教育部溝通中。